التربية" تعلن موعد جلسة القدرات للمرشحين للمقابلات في الوظائف التعليمية

رام الله /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، موعد عقد جلسة قياس القدرات للمرشّحين للمقابلات في الوظائف التعليمية والمساندة للعام الدراسي 2020/2021، يوم الأحد المقبل وفق الأسماء المُعلنة من خلال مديريات التربية، والبدء بإجراء المقابلات اعتباراً من يوم الإثنين 27 حسب جدول المقابلات المُعلن من خلال المديريات.

وبيّنت الوزارة في بيان، أنّ جلسة كشف القدرات تهدف للتعرّف إلى قدرات المرشّحين للمقابلات في الجوانب المنطقية، والتحليلية، وسلامة اللغة والتعبير، والتفكير الناقد، والاتجاهات التربوية، وغيرها.

ودعت "التربية" كلّ مرشح لديه أي عمل إبداعي أنجزه (عمل حُكِّمَ، وقُيِّمَ، أو نُشِرَ) خلال مسيرته الجامعية، أو العملية تحضير ملخّص؛ يبيّن فيه عنوان العمل الإبداعي، وتحديد الهدف منه، وأسباب اختياره كعمل إبداعي ومتميّز، ووصف الطرق التي استخدمها بإيجاز، وكيفية معالجة البيانات، وكتابة وصف للنتائج والآثار الرئيسة لها، مُدعِّماً ذلك بالأدلة والشواهد، وتسليم ملف التميّز والإبداع للجنة المقابلات في اليوم المحدّد له للمقابلة.