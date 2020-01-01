  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية" تعلن موعد جلسة القدرات للمرشحين للمقابلات في الوظائف التعليمية

الأربعاء 22 يوليو 2020 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية" تعلن موعد جلسة القدرات للمرشحين للمقابلات في الوظائف التعليمية


رام الله /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، موعد عقد جلسة قياس القدرات للمرشّحين للمقابلات في الوظائف التعليمية والمساندة للعام الدراسي 2020/2021، يوم الأحد المقبل وفق الأسماء المُعلنة من خلال مديريات التربية، والبدء بإجراء المقابلات اعتباراً من يوم الإثنين 27 حسب جدول المقابلات المُعلن من خلال المديريات.

وبيّنت الوزارة في بيان، أنّ جلسة كشف القدرات تهدف للتعرّف إلى قدرات المرشّحين للمقابلات في الجوانب المنطقية، والتحليلية، وسلامة اللغة والتعبير، والتفكير الناقد، والاتجاهات التربوية، وغيرها.

ودعت "التربية" كلّ مرشح لديه أي عمل إبداعي أنجزه (عمل حُكِّمَ، وقُيِّمَ، أو نُشِرَ) خلال مسيرته الجامعية، أو العملية تحضير ملخّص؛ يبيّن فيه عنوان العمل الإبداعي، وتحديد الهدف منه، وأسباب اختياره كعمل إبداعي ومتميّز، ووصف الطرق التي استخدمها بإيجاز، وكيفية معالجة البيانات، وكتابة وصف للنتائج والآثار الرئيسة لها، مُدعِّماً ذلك بالأدلة والشواهد، وتسليم ملف التميّز والإبداع للجنة المقابلات في اليوم المحدّد له للمقابلة.

#التربية والتعليم #الوظائف التعليمية

الأكثر قراءة اليوم

وجه رسالة لاهالي غزة.. عريقات: خطة الضم لم تُعلَّق وإسرائيل لن تسمح بحل الدولتين..

واشنطن تنتقد "جلسات فلسطين" في الأمم المتحدة وتشن هجوما حادا على "حماس"

لهذا السبب .. هولندا توقف دعم اتحاد لجان العمل الزراعي

الداخلية بغزة تعلن وفاة نزيل بمشفى ناصر

مع سباق ترامب وبايدن: ما مدى خطورة تنفيذ إسرائيل لـ”الضم” على الثنائية الحزبية في أمريكا؟

غزة: الإفراج عن الصحفيين النجار وأبو إسحاق

إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

الأخبار الرئيسية

فتح: ذاهبون نحو إنهاء الانقسام بدون أيّ شروط.. ومهرجان غزّة يُمهد للوحدة

وزير التنمية يوضح موعد الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

"تواجه ضغوطات لتنفيذ عمليات خطف".. بن مناحيم: هذه العقبات التي تعيق صفقة تبادل مع حماس

860x484 (1)

نتنياهو يأمر بزيادة ميزانية الجيش للإسراع في بناء الجدار الجديد مع غزة

o

شاهد الصور : المباحث العامة بغزة تضبط شبكة تزوير عملات نقدية