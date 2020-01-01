غانتس: ملتزمون بإعادة جنودنا الأسرى من غزة ولن يتم تأهيل القطاع بدون ذلك

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل ملتزمة بإعادة جنودها الأسرى من قطاع غزة، مبينا أن إعادة تأهيل القطاع لن يتم بدون ذلك.



وأضاف غانتس خلال نقاش خاص بالكنيست بمناسبة مرور 6 سنوات على الحرب على غزة عام 2014، إن أي انتهاك لسيادتنا وأمننا على حدود غزة أو أي جبهة أخرى سيقابل برد قوي.



وتابع: وجهنا ضربات قوية لحماس والجهاد في السنوات الأخيرة ولا زلنا نحافظ على قوة الردع وسنواصل الحفاظ على هذه القوة قدر الإمكان، كما ادعى.



وزعم غانتس أن إسرائيل مستعدة وملتزمة بتقديم الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة وتطويره إذا كان هناك رغبة لكن لن يتم دون إعادة الجنود الأسرى الإسرائيليين فيه إلى منازلهم.