اشتية يعلن وصول 18 شحنة من المعدات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة

رام الله /سما/

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية وصول 18 شحنة من أصل 40 شحنة من المعدات والمستلزمات الطبية، الممنوحة من بعض الدول إلى فلسطين، من خلال الأمم المتحدة، مشيرا الى أن باقي الشحنات ستصل خلال أيام قليلة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الصحة برام الله، اجتماعا لغرفة العمليات الخاصة بتعزيز جهود الوزارة في مواجهة خطر تفشي وباء "كورونا"، وذلك بحضور مدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء طبيب ميسون البنا، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز قدرة الإسعاف والطوارئ الخاصة بالخدمات الطبية العسكرية، وجمعية الهلال الأحمر، وكافة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة، لرفع وتيرة مساندتها لوزارة الصحة، والعمل على توحيد عملها من خلال قيادة مركزية واحدة.

واستعرضت غرفة العمليات سير عمل وزارة الصحة وجهودها في مواجهة فيروس "كورونا"، وعلى رأسها الاتفاق على رفد 2000 كادر طبي متطوع من الجامعات للعمل في الخدمات العامة التابعة لوزارة الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى جهوزية الوزارة لإطلاق المنصة الالكترونية لنتائج الفحوصات الخاصة بفيروس "كورونا".

وأوضح اشتية ان الحضانات ستفتح بعد استكمالها لشروط السلامة العامة، التي حددتها وزارة الصحة، وأي حضانة لا تلتزم بشروط السلامة العامة ستغلق، وستعمل طواقم وزارة الصحة على متابعة هذا الأمر بشكل دوري ومستمر.