  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن الأسير يوسف بزمان من جنين بعد 15 عاما من الاعتقال

الأربعاء 22 يوليو 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسير يوسف بزمان من جنين بعد 15 عاما من الاعتقال


رام الله /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الأسير يوسف محمد يوسف عبد العزيز بزمان (36 عاما) من جنين، بعد أن أمضى 15 عاما وشهرا.

وتم الإفراج عن الأسير من سجن "جلبوع" على حاجز الجلمة، شمال جنين.

وقال بزمان لحظة الإفراج عنه، "انقذوا حياة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر، والأسرى المرضى".

ودعا لمزيد من العمل والحراك والتضامن مع الأسرى.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل المعتقلين، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية والحياتية والتي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتواصل سياسة الاقتحامات وتفتيش الأقسام.

وتطرق إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى المرضى، واقتصار العلاج على أقراص "الأكامول" والمسكنات، وعدم توفر المعقمات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى معاناة الأسرى اليومية نتيجة عدم تلبية احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية، مشيرا الى أن بعض الأسرى أصبحوا يعانون من أوضاع نفسية متردية  .

وأكد أن رسالة الأسرى هي رسالة الوحدة الوطنية والالتفاف حول الرئيس، وبذل مزيد من الحراك لنصرة قضيتهم، داعيا كافة وسائل الإعلام للوقوف إلى جانبهم في ظل معاناتهم المتفاقمة.

ونظمت حركة "فتح" منطقة الشهيد أبو عمار في المدينة، حفل استقبال للمحرر بزمان.

#اسير محرر

الأكثر قراءة اليوم

وجه رسالة لاهالي غزة.. عريقات: خطة الضم لم تُعلَّق وإسرائيل لن تسمح بحل الدولتين..

الصحة: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

"هذا طلبنا الوحيد"... مصر تكشف لأول مرة سر تعنت إثيوبيا في مفاوضات "سد النهضة"

واشنطن تنتقد "جلسات فلسطين" في الأمم المتحدة وتشن هجوما حادا على "حماس"

لهذا السبب .. هولندا توقف دعم اتحاد لجان العمل الزراعي

الداخلية بغزة تعلن وفاة نزيل بمشفى ناصر

مع سباق ترامب وبايدن: ما مدى خطورة تنفيذ إسرائيل لـ”الضم” على الثنائية الحزبية في أمريكا؟

الأخبار الرئيسية

وزير التنمية يوضح موعد الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

"تواجه ضغوطات لتنفيذ عمليات خطف".. بن مناحيم: هذه العقبات التي تعيق صفقة تبادل مع حماس

860x484 (1)

نتنياهو يأمر بزيادة ميزانية الجيش للإسراع في بناء الجدار الجديد مع غزة

o

شاهد الصور : المباحث العامة بغزة تضبط شبكة تزوير عملات نقدية

الصحة : تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و16 حالة تعاف