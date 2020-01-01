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تسليم منحة الدكتور سالم أبو خيزران لأوائل الثانوية العامة في طوباس

الأربعاء 22 يوليو 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسليم منحة الدكتور سالم أبو خيزران لأوائل الثانوية العامة في طوباس


طوباس /سما/

 سلّم محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، اليوم الأربعاء، منحة الدكتور سالم أبو خيزران، للطلبة العشرة الأوائل في الفرعين العلمي والأدبي، والثلاثة الأوائل في فرعي الريادة والأعمال، والتكنولوجي، والأول على الفرع المهني "الاقتصاد المنزلي".

وقال العاصي إن هذا التفوق الذي حصله الطلبة في مرحلة الثانوية، يصب في نهاية الأمر في خدمة الأرض والوطن، مشيرا إلى أن الكل عمل كجسم واحد لجلب هذا التفوق.

وأكد أننا الآن في صراع الأرض والإنسان، فالطلبة المتفوقون هم قادة المستقبل للدفاع عن الأرض التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها.

وأشاد العاصي بجهود الهيئة التدريسية وأدائهم التربوي على أكمل وجه، ما كان له الأثر الأكبر في حصد هذه النتائج.

وثمن دور الدكتور سالم أبو خيزران ودعمه للعديد من القطاعات التعليمية ومساعدة شرائح واسعة من أبناء المحافظة مشيدا بهذا النهج السنوي له.

بدوره، هنأ مدير التربية والتعليم في طوباس سائد قبها، الطلبة المتفوقين الذين بذلوا جهودا كبيرة للحصول على هذه النتائج، سيما وأنهم عايشوا ظروفا استثنائية هذا العام نتيجة لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

#محافظ طوباس #منحة الدكتور سالم أبو خيزران

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