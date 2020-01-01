وزير التنمية يوضح موعد الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

رام الله /سما/

قال وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني، اليوم الاربعاء، إن تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية سيتضح غدًا الخميس أو الأحد كحد أقصى.

وأضاف الوزير مجدلاني: أنه حتى الآن لن أستطيع التحدث عن شيء، الوضع المالي لا يزال صعبًا، لكن ستتضح الأمور ونتحدث فيما يتعلق بالإمكانيات وتحديد موعد الصرف وفق هذه الإمكانيات.

وألمح أن الحكومة تقدمت للحصول على قرض مالي من البنوك في فلسطين بهدف صرف دفعة الفقراء والمحتاجين خصوصاً أن هذه الدفعة تتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مجدلاني، أن الصرف سيكون في قطاع غزة والضفة الغربية، ولا يوجد ما يستدعي الحديث عن تنسيق أو توافق من عدمه لأننا نتعامل مع فلسطين كوحدة جغرافية واحدة.