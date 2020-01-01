الرجوب يتفقد مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي

جنين /سما/

بحث محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب مع مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي الدكتور وسام بكر آلية تنظيم حركة المرور وإزالة التعديات المخالفة من أمام المستشفى، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرجوب، اليوم، للمستشفى للاطلاع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإدارة للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد الرجوب على ضرورة تنظيم الحالة المرورية من أمام المستشفى، بدءاً من مدخل مديرية التربية والتعليم ولغاية مستوصف الأمل باتجاه واحد مع إزالة الأكشاك المخالفة، وتخصيص مسرب طوارئ خاص بسيارات الإسعاف.

وأضاف الرجوب: هذه الإجراءات ستحد من الأزمة المرورية الخانقة، وسيُترك الأمر للجهات المختصة لإعادة تنظيم بيئة مرورية آمنة للجميع.

وثمن الرجوب جهود إدارة المستشفى باتخاذها كافة التدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمراجعين والطاقم الطبي وكافة العاملين، داعياً في الوقت ذاته إلى تحديد مواعيد زيارة المرضى المسموح بها، بهدف توفير الحماية اللازمة لهم من جائحة كورونا.

ورافق الرجوب في الجولة مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة، ومدير شرطة المدينة العقيد علي بواقنة، ومدير شرطة المرور في المدينة، والمدير الإداري للمستشفى عصام علاونة، والمقدم مجدي درويش، ورئيس هيئة التمريض حسين قبها، ومدير الجودة وسلامة المريض ماهر حوشية.

بدوره، قدم د. وسام بكر شرحاً عن الإجراءات التي قامت بها إدارة المستشفى في ظل أزمة كورونا وفق بروتوكولات وزارة الصحة للحد من انتشار المرض، واستعرض الخدمات الصحية التي تقدمها أقسام المستشفى والعيادات الخارجية.

وأضاف: إن إدارة المستشفى تسعى لمد جسور التعاون والشراكة مع المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع التي وضعتها الإدارة ضمن خطتها التطويرية، ومنها صيانة الأقسام وتوفير أجهزة طبية جديدة وافتتاح أقسام تخصصية جديدة.

وتطرق بكر إلى آلية لتوفير الأمن والنظام داخل المؤسسة الصحية للعاملين فيها، مثمناً دور الأجهزة الأمنية على تعاونها.