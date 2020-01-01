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وقفة جماهيرية في بيت حانون للمطالبة بصرف تعويضات متضرري عدوان 2014

الأربعاء 22 يوليو 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة جماهيرية في بيت حانون للمطالبة بصرف تعويضات متضرري عدوان 2014


غزة /سما/

 نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، مسيرة جماهيرية انتهت بوقفة حاشدة أمام بوابة مقر خدمات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على مدخل بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، رفضاً لقرارات الوكالة المتعلقة بالمساعدات والمطالبة بصرف التعويضات المالية لمتضرري عدوان 2014.

وشارك في المسيرة والوقفة الجماهيرية ممثلو القوى الوطنية والإسلامية وممثلو اللجان الشعبية للاجئين وأصحاب المنازل المدمرة وجماهير من بيت حانون.

وقال مسؤول الجبهة الديمقراطية في بيت حانون جهاد نعيم: إن (الأونروا) أُنشئت بموجب القرار 302 لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار الأممي 194.

وطالب نعيم الأونروا بتوفير فرص عمل للاجئين وزيادة أعداد المستفيدين من المنح والمساعدات النقدية، وتبيان معايير صرف (40) دولاراً لكل فرد بالعائلة، والتراجع عن القرارات الأخيرة فيما يتعلق بعدم حصول الأزواج الجدد على حقهم في المساعدات الغدائية، وعدم إضافة المواليد الجدد.

ودعا إدارة الوكالة إلى تسريع حل قضية أصحاب المنازل المدمرة، وصرف تعويضات مالية لأجل إعادة إعمار بيوتهم المدمرة.

وجدد نعيم مطالبته إدارة الوكالة بالتراجع عن قرار تقليص الخدمات الذي ساهم في زيادة معاناة اللاجئين تحت حجج العجز المالي وجائحة كورونا.

وطالب المجتمع الدولي بدعم برامج "الأونروا"، وسد العجز المالي الذي سببه قرار الإدارة الأميركية وقف مساعداتها المالية لـ"الأونرو"ا.

#الاونروا #وقفة احتجاجية #متضرري عدوان 2014

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