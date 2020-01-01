الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 30 حالة اشتباه بالقطاع

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة انها لم تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بعد فحص 30 عينة جديدة كانت جميعا سلبية.

وأشارت في بيان لها الى ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ بداية الازمة بلغ 13557 عينة جميعها سلبية باستثناء 75 عينة ايجابية توفيت حالة واحدة منها فقط وشفيت 68 عينة فيما لا تزال ست حالات تتلقى العلاج في المشفى التركي بينها حالة اصيبت بالامس.

واكدت الصحة انها لا تزال تتابع الحالة الصحية ل 258 مواطنا موزعين على ستة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة صحية طيبة.