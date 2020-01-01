  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 30 حالة اشتباه بالقطاع

الأربعاء 22 يوليو 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 30 حالة اشتباه بالقطاع


غزة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة في غزة انها لم تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بعد فحص 30 عينة جديدة كانت جميعا سلبية.

وأشارت في بيان لها الى ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ بداية الازمة بلغ 13557 عينة جميعها سلبية باستثناء 75 عينة ايجابية توفيت حالة واحدة منها فقط وشفيت 68 عينة فيما لا تزال ست حالات تتلقى العلاج في المشفى التركي بينها حالة اصيبت بالامس.

واكدت الصحة انها لا تزال تتابع الحالة الصحية ل 258 مواطنا موزعين على ستة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة صحية طيبة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

وجه رسالة لاهالي غزة.. عريقات: خطة الضم لم تُعلَّق وإسرائيل لن تسمح بحل الدولتين..

الصحة: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

"هذا طلبنا الوحيد"... مصر تكشف لأول مرة سر تعنت إثيوبيا في مفاوضات "سد النهضة"

واشنطن تنتقد "جلسات فلسطين" في الأمم المتحدة وتشن هجوما حادا على "حماس"

لهذا السبب .. هولندا توقف دعم اتحاد لجان العمل الزراعي

الداخلية بغزة تعلن وفاة نزيل بمشفى ناصر

مع سباق ترامب وبايدن: ما مدى خطورة تنفيذ إسرائيل لـ”الضم” على الثنائية الحزبية في أمريكا؟

الأخبار الرئيسية

وزير التنمية يوضح موعد الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

"تواجه ضغوطات لتنفيذ عمليات خطف".. بن مناحيم: هذه العقبات التي تعيق صفقة تبادل مع حماس

860x484 (1)

نتنياهو يأمر بزيادة ميزانية الجيش للإسراع في بناء الجدار الجديد مع غزة

o

شاهد الصور : المباحث العامة بغزة تضبط شبكة تزوير عملات نقدية

الصحة : تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و16 حالة تعاف