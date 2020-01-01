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عشراوي: هجمة الاحتلال على المؤسسات الثقافية بالقدس يهدف لتزوير طابع المدينة المقدسة وطمس هويتها

الأربعاء 22 يوليو 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز يابوس الثقافي وفرع المعهد الوطني للموسيقى في مدينة القدس المحتلة، واستيلائهم على ملفات وحواسيب وممتلكات خاصة بهما، واقتحام منزل مديرة المركز رانيا الياس ومدير المعهد سهيل خوري، وإيقافهما على "ذمة التحقيق"، إضافة إلى اقتحام منزل مدير شبكة فنون القدس "شفق" داوود الغول.


وقالت في بيان صحفي لها ،اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي في سياق العدوان المستمر على القدس ومؤسساتها ومواطنيها ومسؤوليها، وتنفيذا ممنهجا لسياسة دولة الاحتلال القائمة على تصفية الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة وتهويدها وطمس الهوية والرواية الفلسطينية عبر تكثيف الهجمة على النشاطات والمؤسسات الثقافية بهدف تزوير طابع المدينة المقدسة وفرض طابع الاحتلال فيها.


وأشارت إلى التصعيد الإسرائيلي الممنهج في القدس المحتلة بما في ذلك حملة الاعتقالات الواسعة والمتكررة التي طالت المواطنين والشخصيات الوطنية وآخرها اعتقال محافظ القدس عدنان عيث، وهدم المنازل والمنشآت وسرقة الأرض والموارد والمقدرات وخصوصا في البلدات والقرى المحيطة بها، بما فيها العيسوية وسلوان وجبل المكبر والشيخ جراح وغيرها، ومواصلة الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وانتهاج سياسة القتل والتهديد والسرقة والإرهاب المنظم ضد شعبنا.


وطالبت عشراوي المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إلى تحمل مسؤولياته وحماية المراكز الثقافية، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على اعتداءاتها المتصاعدة على مؤسسات القدس ومواطنيها وعلى موروثها الحضاري والتاريخي والديني.

#حنان عشراوي

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