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نتنياهو يأمر بزيادة ميزانية الجيش للإسراع في بناء الجدار الجديد مع غزة

الأربعاء 22 يوليو 2020 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يأمر بزيادة ميزانية الجيش للإسراع في بناء الجدار الجديد مع غزة


القدس المحتلة / سما /

 أمر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الأربعاء، وزارة المالية والأجهزة الأمنية، ومجلس الأمن القومي، بالعثور على موارد مالية من شأنها إضافة زيادة بقدر 3.3 مليار شيكل لميزانية الجيش الإسرائيلي.

وأوضح نتنياهو في تغريدات له عبر حسابه في تويتر باللغة العربية، أن الهدف من ذلك تمويل أنشطة الجيش الإسرائيلي، وإقامة الحاجز الأمني الجديد الحدودي مع قطاع غزة، ومجالات حيوية أخرى لا تقبل التأخير.

وأشار إلى أنه أجرى مباحثات حول ميزانية الجيش بحضور كل من الوزير بيني غانتس، ووزير المالية يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ومسؤولين كبار آخرين.

وأكد نتنياهو خلال الجلسة، الأهمية التي يوليها لتمكين المؤسسة الأمنية من الحفاظ على الاستقرار إزاء التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في الساحات الكثيرة التي تحيط بنا. بحسب قوله.

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