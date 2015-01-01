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الأشغال الشاقة 15عاما وغرامة مالية لمدان بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

الأربعاء 22 يوليو 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

حكمت محكمة بداية نابلس، على متهم لحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بالحبس لمدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.

وأدانت المحكمة برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضيين قاسم ذياب وعاهد طوقان واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مهند الحريري، بحق المتهم الأول (ع،م) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها خلافا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحكمت على المتهم الثاني (م،س) بالحبس لمدة سنة عن تهمة حيازة مادة مخدرة خلافا لأحكام المادة 16 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

#الأشغال الشاقة

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