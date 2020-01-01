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محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل أحمد زكي .. لهذه الأسباب!

الأربعاء 22 يوليو 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل أحمد زكي .. لهذه الأسباب!


وكالات / سما /

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذي يروي السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، بسبب رفض الورثة تنفيذ هذا المشروع.

الفنان محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل أحمد زكي محامي وريث هيثم زكي: محمد رمضان لم يتواصل معنا بشأن مسلسل "الإمبراطور"

وأعلن رمضان أنه "حاليا في مرحلة التفاوض معهم (الورثة)وأنه استبدل الإمبراطور بمسلسل يحمل اسم موسى".

ونشر رمضان، عبر صفحته الرسمية صورة كتب عليها موسى باللون الأحمر، وعلق عليها قائلا:"تم تأجيل مسلسل (أحمد زكي) لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة، إنتاج تامر مرسي".

وكان جدل كبير قد ثار خلال الفترة الماضية عقب إعلان محمد رمضان عن تجسيده لشخصية أحمد زكي في مسلسل بعنوان الإمبراطور، من تأليف بشير الديك، وأبدى الكثيرون اعتراضهم على المسلسل من الجمهور ومن داخل الوسط الفني.

#محمد رمضان #أحمد زكي #مسلسل #الإمبراطور

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