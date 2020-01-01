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موعد قرار المحكمة الرياضية بخصوص نهائي كأس غزة

الأربعاء 22 يوليو 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد قرار المحكمة الرياضية بخصوص نهائي كأس غزة


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن موعد صدور قرار المحكمة الرياضية, بخصوص أحداث مباراة نهائي كأس غزة 2020.

وأكدت التقارير, أن القرار الحاسم للمحكمة الرياضية, سيكون خلال أغسطس المقبل, لا سيما أن الأيام القادمة ستشهد حلول عيد الأضحى المبارك, وبالتالي لن يكون هناك متسع من الوقت لدراسة ملفات نهائي الكأس.

وكانت لجنة الاستئناف قد قررت مؤخرا إعادة نهائي كأس غزة, بعد احتجاج غزة الرياضي على الأجواء في المباراة الختامية, التي جرت على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, ما دفع خصمه شباب رفح للتوجه للمحكمة الرياضية.

يشار إلى أن المباراة النهائية شهدت العديد من التجاوزات غير المتوقعة, أبرزها حضور الجماهير في المدرجات, ما جعلها تتأخر 70 دقيقة عن الموعد الفعلي, ناهيك عن انسحاب غزة الرياضي بعد مرور 27 دقيقة, عقب خسارته أمام شباب رفح (0-3).

#المحكمة الرياضية #نهائي كأس غزة #نهائي الكأس #كأس غزة

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