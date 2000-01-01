أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

استمرار الاحتجاجات ضد نتيناهو، وارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، تصدر عناوين الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

* "هآرتس":

-اعتقال 34 إسرائيليا خلال مواجهات اندلعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين أمام الكنيست الليلة الماضية.

-الانفجارات الغامضة في إيران: إسرائيل بدأت بمحاولة معرفة الجهات التي تقف خلف هذه الانفجارات.

-تهديدات كحول لفان: إذا لم يقم نتنياهو بتمرير الميزانية فإن زعيم الحزب غانتس سيحل محله.

-عشرات الإسرائيليين حاولوا اغلاق الطريق المؤدية للكنيست صباح اليوم والشرطة اعتقلت أربعة منهم.

-الكنيست ستصادق اليوم على مشروع قانون يمنح رئيس الوزراء الإعلان عن فرض حظر التجول بالبلاد.

-حزب الله يعلن عن استشهاد أحد نشطائه في الهجوم المنسوب لإسرائيل الذي وقع بالأمس في سوريا.

* "يديعوت أحرنوت":

-استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو: المتظاهرون يغلقون الشوارع الرئيسية الؤدية إلى مبنى الكنيست في القدس.

-ارتفاع حاد في معدلات الانتحار في إسرائيل على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية التي حلت بعد كورونا.

-الكورونا في الجيش: 886 جنديا من القوات النظامية والخدمة الإجبارية والعاملين بالجيش مصابين بالكورونا.

* "معاريف":

-التوصل الى اتفاق لإنهاء الإضراب: نقابة العامليين الاجتماعيين في إسرائيل تعلن عن انهاء الإضراب.

-المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف زار رام الله مساء أمس واجتمع برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

-الفا إسرائيلي تظاهروا الليلة أمام الكنيست بالقدس احتجاجا على قانون الكورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

-وزارة الصحة: بلغت حصيلة المصابين بفيروس الكورونا في إسرائيل إلى 54.042 إصابة والوفيات 425 حالة.

-الكورونا في العالم: ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 14.994.716 إصابة، والوفيات 616.179 حالة