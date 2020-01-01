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الصحة : تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و16 حالة تعاف

الأربعاء 22 يوليو 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و16 حالة تعاف


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الصحة تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، منها "186" في القدس، و"154" في الخليل، بينما لم تسجل اي حالة في محافظة رام الله والبيرة.

ولم تسجل أي حالة وفاة، فيما سجلت 16 حالة تعافٍ في محافظة نابلس.

وبلغت الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما يلي الإحصائيات المتلعقة بالفيروس في فلسطين:

- إجراء 3598 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها
- عدد الحالات النشطة الكلي: 9088
- عدد حالات التعافي: 2124
- عدد حالات الوفاة: 67

توزيع الإصابات على المحافظات:

محافظة القدس (186): مدينة القدس 186.

محافظة الخليل (154): مدينة الخليل 60- حلحول 16- بيت أولا 1- يطا 6- تفوح 3- بني نعيم 3- دورا 27- الظاهرية 1- الريحية 8- بيت أمر 4- بيت كاحل 2- ترقوميا 4- سعير 1- مخيم العروب 2- الشيوخ 2- صوريف 3- نوبا 1- بيت عوا 3- خاراس 2- إذنا 5.

محافظة طولكرم (1): عتيل 1

محافظة بيت لحم (8): مدينة بيت لحم 5- الدوحة 3.

محافظة نابلس (6): مدينة نابلس

قطاع غزة (1): 1

#فيروس كورونا #الصحة #الضفة

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