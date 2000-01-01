احذر.. 3 أطعمة تصيبك بمرض خطير فما هي ؟!

وكالات / سما /

حذر خبراء في الصحة من تناول ثلاثة أنواع من الأطعمة بسبب تأثيرها الضار على الجسم وتسببها في مرض خطير.

وذكر الخبراء، أن تناول الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والمعجنات، يرفع نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يهدد الصحة وخصوصا مرضى السكري، بحسب تقرير لصحيفة "ديابتيس".

وكشفت الدراسات أن أعراض السكري النوع 2، هي فقدان الوزن غير المبرر والإرهاق والتبول أكثر من المعتاد، إلا أن بعض التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتبين أن أفضل طريقة لإدارة مستويات السكر في الدم، تجنب تناول أنواع معينة من الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالتالي أعراض مرض السكري، ومن هذه الأطعمة (الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والمعجنات).

وتحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الكربوهيدرات، التي قد تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.

وأكد التقرير أنه "قد يشعر بعض الأشخاص بالراحة في الاستغناء عن هذه الأطعمة تماما في نظامهم الغذائي، بينما قد يرغب البعض الآخر في بعض الأحيان بتضمين بعضها بين الحين والآخر".

وأفاد بأن مرضى السكري مختلفون، وما يصلح لمريض قد لا يعمل بالضرورة لمريض آخر، لذلك يجب على الجميع إيلاء اهتمام خاص لمستويات السكر في الدم بعد الوجبات.