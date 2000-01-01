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الباحثون يحللون آلية الدماغ للإدمان بالمخدرات

الأربعاء 22 يوليو 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الباحثون يحللون آلية الدماغ للإدمان بالمخدرات


وكالات / سما /

ذكرت الأكاديمية الصينية للعلوم أن فريقا دوليا من الباحثين قام بتحليل آلية الدماغ لإدمان المخدرات، مما سلط الضوء على الأهداف المحتملة للعلاج .

وإن تعطيل الذكريات التي تربط الإشارات البيئية بتجارب المخدرات يبشر لعلاج للإدمان بالمخدرات، ولكن الوصول إلى الشبكة العصبية الموزعة التي تخزن هذه الذكريات أمر صعب.

وأجرى باحثون من معاهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة ستانفورد أبحاثا على الفئران وحددوا النواة الوطائية للمهاد كعقدة رئيسية في شبكة الذاكرة المرتبطة بالمخدرات .

وباستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك علم الوراثة البصري ورسم خرائط الأنشطة على مستوى الدماغ ، وجد الباحثون مسارين عصبيين مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالذاكرة الإدمانية. وأظهرت التجارب على الفئران أن التحكم في المسارين العصبيين يمكن أن يقضي على الذاكرة المرتبطة بالإدمان، وبالتالي يمنع حدوث سلوك إعادة التعاطى.

ويبين البحث إمكانية استهداف المسار العصبي لعلاج إدمان المخدرات.

ونُشرت نتائج البحث في مجلة "نيورين".

#الدماغ #المخدرات

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