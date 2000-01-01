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"آبل" تتعهد تحييد أثر انبعاثاتها من الكربون بالكامل بحلول 2030

الأربعاء 22 يوليو 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تتعهد تحييد أثر انبعاثاتها من الكربون بالكامل بحلول 2030


وكالات / سما /

تعهدت "آبل" بتحييد أثر انبعاثاتها من الكربون بحلول 2030 في سائر أنشطتها بما يشمل شبكتها التموينية، في إطار الجهود لتعزيز مكافحتها للتغير المناخي.

وأكدت المجموعة الأميركية العملاقة التي بلغت أصلا مستوى الحياد في انبعاثات الكربون في انشطتها التجارية، في بيان أن هذا القرار يعني أن كل منتجاتها المباعة بحلول هذه المهلة ستصبح منعدمة الأثر على الصعيد المناخي.

وفي إطار تحديث سياستها البيئية، أوضحت "آبل" أنها تعتزم تقليص انبعاثاتها بنسبة 75 % بحلول 2030 مع تطوير "حلول مبتكرة للقضاء على (انبعاثات) الكربون" في ما يتعلق بالـ25 % المتبقية من بصمتها الكربونية.

ويشمل هذا التوجه استثمارات في مشاريع لإعادة تشجير السافانا في كينيا وأخرى في إرساء نظام بيئي لغابات المانغروف في كولومبيا لإزالة الكربون أو تخزينه.

وقال المدير العام لـ"آبل" تيم كوك إن "الشركات أمام فرصة كبيرة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة"، لافتا إلى أن المجموعة تتشارك "الرغبة المشتركة" في بلوغ هذا الهدف.

وأضاف "الحركة المناخية قد تكون أساس عصر جديد من الابتكار واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي المستدام".

كذلك تعهدت المجموعة بأن يستخدم أكثر من 70 جهة من مزوديها مصادر طاقة متجددة بالكامل في الإنتاج المخصص لمنتجات "آبل".

وفي إطار هذه الجهود، تنوي "آبل" إنشاء صندوق للاستثمار في الشركات العائدة للأقليات بهدف الترويج للمساواة العرقية والعدالة.

#آبل #الكربون

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