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إطلاق مجموعة بطولات رياضية جنوب غزة

الأربعاء 22 يوليو 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق مجموعة بطولات رياضية جنوب غزة


غزة / سما /

أكدت اللجنة الرياضية المركزية في جنوب غزة, إطلاق سلسلة بطولات رياضية نوعية خلال الفترة المقبلة, بالتعاون مع اللجنة المركزية للمحاضن التربوية.

وذكرت اللجنة الرياضية, أن المسابقات تستهدف حوالي 4000 مشارك من المحاضن التربوية وستكون تحت مسمى "بطولات غراس الياسين", وتشمل عدة ألعاب رياضية متنوعة، وهي كرة القدم والطائرة والطاولة وألعاب القوى، على أن تكون خلال الفترة من الرابع والعشرين من يوليو الجاري وحتى الخامس من أغسطس المقبل.

إياد الغلاييني رئيس اللجنة الرياضية الحركية في جنوب غزة، عبّر عن سعادته بحالة الحراك الرياضي، التي ستحدثها البطولات الرياضية المقبلة على مستوى المنطقة والمحاضن التربوية.

وأوضح الغلاييني أن هذه البطولة هدفها اكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها، مؤكدا أن اللجنة الرياضية الحركية ستبقى في المكان والزمان المناسبين في سبيل دفع عجلة النشاط الرياضي على مستوى الوطن.

وبيّن أن البطولات ستبدأ بلعبة كرة القدم الجمعة المقبل الساعة الثامنة صباحا في ملعب نادي المجمع الإسلامي المعشب صناعيا، بمشاركة أكثر من 30 فريقا للفئات العمرية 2000–2004.

يشار إلى أنه يشرف على البطولات كل من إياد الغلاييني رئيسا, وعضوية أحمد أبو دياب, وصالح مهنا, ووائل الداعور, وهاني الشامي, ووائل بدوان, وهاني حبيب.

#بطولات #اللجنة الرياضية

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