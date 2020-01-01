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باريس سان جيرمان يجهز ضربة قاضية وخطف نجم ريال مدريد

الأربعاء 22 يوليو 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يجهز ضربة قاضية وخطف نجم ريال مدريد


وكالات / سما /

يجهز باريس سان جيرمان ضربة قوية لنظيره ريال مدريد، قد تكون رد فعل قوي على رغبة النادي الملكي في ضم كيليان مبابي.

ولم يخف فلورتينو بيريز وزين الدين زيدان، رغبتهما في ضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي في عام 2022، ويحلم باللعب في ريال مدريد في أي وقت، ورفض العديد من محاولات باريس سان جيرمان لتجديد عقده، ومن المتوقع أن يتحرك الميرينجي لضمه في الصيف المقبل قبل عام من نهاية عقده.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني، أبدى باريس سان جيرمان رغبة في ضم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور موهبة ريال مدريد، وهو الأمر الذي يمثل هاجسا لليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي.

وينتهي تعاقد فينيسيوس مع ريال مدريد في صيف 2025، ويملك شرطًا جزائيًا قدره 700 مليون يورو، ورفض الريال كل محاولات باريس المختلفة لضم الموهوب البرازيلي البالغ من العمر 20 عامًا.

ويرغب ليوناردو في إغراء فينيسيوس بوجود نيمار في باريس، بسبب الصداقة التي تجمع بين اللاعبين، كما يرغب النادي الفرنسي في ضم فينيسيوس لسد فراغ رحيل كافاني وإمكانية رحيل دي ماريا.

#باريس سان جيرمان #ريال مدريد #فينيسيوس جونيور

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