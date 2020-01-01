مبابي يحسم موقفه من الرحيل عن باريس بشكل نهائي

وكالات / سما /

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي ،لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه النهائي من الرحيل عن الفريق الباريسي في الموسم المقبل 2020 – 2021.

و أكد مبابي في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس الفرنسية أنه سيبقى في النادي الباريسي في الموسم القادم مفيداً بأنه سيكون ضمن مشروع النادي للعام الرابع على التوالي.

و يغلق مبابي الباب بذلك في وجه ريال مدريد الساعي للحصول على توقيعه في الفترة المقبلة لترميم الخط الأمامي لكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في سانتياجو بيرنابيو.

و اعتبرت الشبكة أن تصريح مبابي جاء واضحاً وصريحًا ، وأعلن من خلاله عن تمسكه بالاستمرار في مشروع الفريق الباريسي بالرغم من علمه برغبة ريال مدريد الملحة في الحصول على توقيعه.

من جانبه استبعد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد فكرة إبرام النادي صفقات من العيار الثقيل في الصيف المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة جراء توقف منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لتفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19″.