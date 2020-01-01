قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

غزة / سما /

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبهم، وأطلقت النار تجاه المزارعين والأراضي الزراعية شرق المدينة.

وأفادت مصادر اعلاميه، بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهم على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية، ما أضطرهم لمغادرة المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الحدودي شرق غزة نيران أسلحتها الرشاشة، وقنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم والعودة إلى منازلهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يومياً التنغيص على حياة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها، وتحرم الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في بحر القطاع.