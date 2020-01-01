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الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة

الأربعاء 22 يوليو 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا من الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، كلا من: عيسى صالح العمور (40 عاما) من بلدة يطا، ومحمد عيسى، وهشام محمود نجاجرة (55 عاما)، وبهاء كامل جوابرة، وعمر كريم، من مخيم العروب، ومهند احمد الحوامدة، وغسان محمد المحاريق، من بلدة السموع، ومحمود عيسى، من بلدة بيت عوا، بعد ان داهمت منازل ذويهم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال: ابراهيم عليان (27 عاما) من مخيم الأمعري، وابراهيم سليم عبدو (27 عاما) من حي أم الشرايط في مدينة البيرة، كما اعتقلت محمد اياد يونس النجار من مخيم الجلزون، بعد أن تم استدعاؤه من مخابرات الاحتلال.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من قرية تياسير، وهم: سلامة عبد الرازق دبك، وإياد مثقال ابو محسن، وجروح فايز صبيح.

#الاحتلال

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