الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين من عدة بلدات في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت المواطن عيسى صالح العمور (40 عاما) من منزله بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها زكريا صالح لعمور.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت كلا من: محمد عيسى، وهشام محمود نجاجرة (55 عاما)، وبهاء كامل جوابرة، وعمر كريم، كما اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل واعتقلت مهند احمد الحوامدة، وغسان محمد المحاريق، وفتشت منزل المواطن يوسف محمد المحاريق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود عيسى، بعد ان داهمت منزله في بلدة بيت عوا جنوب الخليل.