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لهذا السسبب .. هولندا توقف دعم اتحاد لجان العمل الزراعي

الأربعاء 22 يوليو 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السسبب .. هولندا توقف دعم اتحاد لجان العمل الزراعي


رام الله / سما /

قالت القناة العبرية السابعة إن الحكومة الهولندية قررت وقف دعم اتحاد لجان العمل الزراعي، بعد ضغوط إسرائيلية أعقبت اعتقال الموظفين السابقين فيه، الأسيرين سامر العربيد وعبد الرازق فراج.

ووفق الادعاء الإسرائيلي، فإن الأسيرين العربيد وفرّاج، كانا يتاقاضان رواتبا من الاتحاد، وقاما بتحويل جزء من أمواله لصالح عائلات الأسرى والشهداء.

وبحسب القناة السابعة، تلقى اتحاد لجان العمل الزراعي من الحكومة الهولندية 20 مليون دولار في عام 2017.

ووفق القناة، حصل الأسيران فراج والعربيد على شهادات من السفارة الهولندية في رام الله ، مما سمح لهما بحرية الحركة والتنقل تحت ستار الشراكة مع السفارة الهولندية.

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسيرين بالمشاركة في عملية عين بوبين قرب رام الله، التي وقعت في أغسطس/آب الماضي، وأدت لمقتل مجندة إسرائيلية.

#هولندا #دعم #اسرى #العربيد #العمل الزراعي

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