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الاحتلال يعتقل9 مواطنين من مناطق متفرقة

الأربعاء 22 يوليو 2020 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل9 مواطنين من مناطق متفرقة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، 9 مواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال 3 مواطنين من بلدة تياسير شمال شرق طوباس في الأغوار الشمالية، وهم، جروح فايز صبيح، وإياد مثقال أبو محسن، وسلامة عبدالرازق دبك.

ومن رام الله، اعتقلت القوات 4 مواطنين، وهم؛إبراهيم أبو عليان من مخيم الأمعري، وإبراهيم عبدو من حي أم الشريط، وخالد محمد رشيد طه من مخيم قلنديا، ومحمود النجار من مخيم الجلزون.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عيسى العمور من بلدة يطا جنوباً، والمواطنين بهاء كمال جوابرة وعمر خميس من مخيم العروب شمالاً، فيما أُفرج عن بهاء جوابرة لاحقاً.

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن خالد أبو سل من مخيم العروب شمال الخليل تطالبه بتسليم ابنه عبدالفتاح.

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