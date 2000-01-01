أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأربعاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

أسعار الخضروات:

بامية: 5 – 6 شيكل

بامية مصرية: 4 شيكل

خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شيكل

خيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل

بندورة: 1ك = 1 شيكل

بصل: 8 ك = 10 شيكل

كوسا: 7 ك = 10 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

بطاطا ثلاجات: 6 – 7 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 7 ك = 10 شيكل

لوبيا: 1ك = 4 شيكل

فاصوليا: 1ك = 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

تومة (وقية): 3 شيكل

فلفل: 1ك = 1 شيكل

فليفلة: 1ك = 3 شيكل

جزر: 2 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: لا يوجد

رمان: 4 شيكل

تفاح: 5 شيكل

سانتروزة: 4 – 5 شيكل

خوخ أبو فروة: 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل

تين: 6 – 7 شيكل

عنب: 5 شيكل

كيوي: 5 شيكل

انجاص: 1ك = 4 – 5 شيكل

مانجا تومي: 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

مانجا شيلي: 6 شيكل

مانجا مايا: 7 شيكل

صبر (25 حبة) = 10 شيكل

ذرة: 7 كوز = 5 شيكل

شمام: 7- 8 ك = 10 شيكل

بطيخ بدون بزر: 8 – 10 ك = 10 شيكل

بطيخ قدوس: 10 – 15 ك = 10 شيكل