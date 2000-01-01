  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

الأربعاء 22 يوليو 2020 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأربعاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

أسعار الخضروات: 

بامية: 5 – 6 شيكل

بامية مصرية: 4 شيكل

خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شيكل

خيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل

بندورة: 1ك = 1 شيكل

بصل: 8 ك = 10 شيكل

كوسا: 7 ك = 10 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

بطاطا ثلاجات: 6 – 7 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 7 ك = 10 شيكل

لوبيا: 1ك = 4 شيكل

فاصوليا: 1ك = 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

تومة (وقية): 3 شيكل

فلفل: 1ك = 1 شيكل

فليفلة: 1ك = 3 شيكل

جزر: 2 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: لا يوجد

رمان: 4 شيكل

تفاح: 5 شيكل

سانتروزة: 4 – 5 شيكل

خوخ أبو فروة: 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل

تين: 6 – 7 شيكل

عنب: 5 شيكل

كيوي: 5 شيكل

انجاص: 1ك = 4 – 5 شيكل

مانجا تومي: 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

مانجا شيلي: 6 شيكل

مانجا مايا: 7 شيكل

صبر (25 حبة) = 10 شيكل

ذرة: 7 كوز = 5 شيكل

شمام: 7- 8 ك = 10 شيكل

بطيخ بدون بزر: 8 – 10 ك = 10 شيكل

بطيخ قدوس: 10 – 15 ك = 10 شيكل

#الخضروات

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: اجتماع قيادي بين حركتي حماس وفتح في غزة.. اليك تفاصيله

الصحة: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

"هذا طلبنا الوحيد"... مصر تكشف لأول مرة سر تعنت إثيوبيا في مفاوضات "سد النهضة"

مدير الاعلام الحكومي بغزة يكشف موعد فتح معبر رفح

مع سباق ترامب وبايدن: ما مدى خطورة تنفيذ إسرائيل لـ”الضم” على الثنائية الحزبية في أمريكا؟

غزة: الإفراج عن الصحفيين النجار وأبو إسحاق

وفاة عامل في الداخل المحتل بلدغة أفعى فلسطين السامة

الأخبار الرئيسية

الصحة الإسرائيلية: نحو 2000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة و21661 بأسبوعين

20200722080554

ملادينوف يزور رام الله ويحذر من انهيار السلطة الفلسطينية

20200721115659

واشنطن تنتقد "جلسات فلسطين" في الأمم المتحدة وتشن هجوما حادا على "حماس"

وجه رسالة لاهالي غزة.. عريقات: خطة الضم لم تُعلَّق وإسرائيل لن تسمح بحل الدولتين..

ترامب

مع سباق ترامب وبايدن: ما مدى خطورة تنفيذ إسرائيل لـ”الضم” على الثنائية الحزبية في أمريكا؟