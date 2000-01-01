رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، في عناوينها هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة منازل ومنشآت في سلفيت والخليل، كما أبرزت اعلان وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة و403 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- وفاة و403 إصابات بـ"كورونا" وإغلاق محافظة أريحا حتى صباح الغد

- الاحتلال يهدم مسكنين و"بركسا" ومنزلا قيد الإنشاء ومغسلة مركبات

- اشتية يبحث مع ملادينوف إمكانية تدخل الأمم المتحدة في تنظيم عودة العمال من اسرائيل خلال فترة العيد

- برعاية رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم لدعم الطلبة المحتاجين في المخيمات

- الصفدي: تنفيذ "الضم" سيقوض حل الدولتين

- "فتح" : اعتقال محافظ القدس ومدير مخابراتها تأكيد لعقلية العصابات التي تحكم دولة الاحتلال

- السفير الصيني: موقفنا ثابت في دعم المطالب الفلسطينية العادلة

- تساليكوف: أول لقاح روسي ضد كورونا بات جاهزا

- صائدو الشائعات في الشرق الأوسط يحاربون "وباء التضليل" في زمن "كورونا"

- الأسير المحرر أبو عاهور.. من المعتقل الى المستشفى

- أشكنازي يدعو الى تسليم الجيش مسؤولية الحد من انتشار "كورونا"

* "الأيام":

- حالة وفاة و404 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وفرض الإغلاق الشامل على محافظة أريحا وبلاطة البلد

- الكيلة: لم نفقد السيطرة على الحالة الوبائية ونتوقع ازدياد انتشار "كورونا" مع عودة آلاف العمال

- قوات الاحتلال تشن حملة هدم وتجريف وإخطارات ومستوطنون يحرقون مئات الأشجار في بورين ومادما

- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

- الاحتلال يحاول اخفاء آثار اسلامية بالقدس القديمة

- موقع عبري: تسجيل 525 دونما من أراضي نحالين لصالح المستوطنين

- الرزاز: الضم إيذان بدولة فصل عنصري جديدة وانتهاء حل الدولتين يعني التوجه للدولة الواحدة

- عريقات: تنفيذ مخطط الضم يعني انهاء وجود السلطة

- اشكينازي: الضم ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا

- الاحتلال يدعي اعتقال أفراد خلية خططت لتنفيذ عمليات

- أوروبا: لا يمكن تطوير العلاقات مع اسرائيل في حال نفذت خطة الضم

- سورية: مقتل خمسة مقاتلين في غارات جوية اسرائيلية

- اسرائيل: 9 وفيات و 1855 اصابة جديدة بـ"كورونا"

- أردوغان يؤكد: تركيا ستبقى في سورية "حتى تحرير شعبها"

- الإسرائيليون يواصلون الاحتجاجات ضد نتنياهو مطالبين باستقالته

* "القدس":

- هدم 5 منازل ومنشآت في سلفيت والخليل ومستوطنون يحرقون حقولا جنوب نابلس

- وفاة مواطن من بيت أمر و403 إصابات جديدة بكورونا

- مليون و400 ألف دولار لـ 1400 تاجر مقدسي بسبب الوضع الكارثي للبلدة القديمة

- الحكم بالسجن المؤبد ودفع تعويض باهظ على الأسير خليل جبارين

- غليك يقود 140 مستوطنا باقتحام الأقصى

- عريقات: خطة الضم لم تعلق وما ينقصنا حاليا إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة والشراكة السياسية

- رئيس الوزراء الأردني في مقابلة مع "الغارديان": أتحدى أن يوافق أي مسؤول اسرائيلي على حل الدولة الواحدة الديمقراطية

- السفير الصيني: موقف بلادنا ثابت في دعم المطالب الفلسطينية العادلة

- اجتماع قيادي بين حماس وفتح في غزة لبحث آليات تنظيم المهرجان الوطني

- تظاهرة جماهيرية حاشدة شرق غزة رفضا لصفقة القرن ومخطط الضم

- كوشنر: صفقة القرن لا تعطي نتنياهو حق التصرف كما يشاء

- سياسيون اوروبيون يؤكدون دعمهم "أونروا"

- 9 وفيات و1883 إصابة جديدة بالوباء في اسرائيل