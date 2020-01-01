الشرطة الإسرائيلية تحقق مع وزير الصحة السابق بسبب الفساد

القدس المحتلة / سما /

استكملت الشرطة الإسرائيلية، تحقيقاتها مع وزير الصحة السابق ووزير البناء والإسكان الحالي "يعقوب ليتسمان" على خلفية الفساد واستغلال المنصب الحكومي، بحسب ما أفادت القناة 13 العبرية.

ووفقا للقناة فإن "ليتسمان" متهم في قضتيتين، قضية "ملكا ليفر"، حيث إنه حاول استخدام نفوذه من أجل تغيير رأي الأطباء النفسيين المكلفين بفحص "ملكا ليفر" المدانة بالاعتداء الجنسي على طالبات قبل عدة أعوام في مدرسة حريدية في استراليا، وقد هربت إلى إسرائيل وتم القبض عليها وإدانتها لاحقًا.



وأشارت القناة إلى أن ليتسمان حاول استغلال منصبه كوزير للصحة آنذاك بتبرئة ملكا ليفر، علمًا بأن ليتسمان يعد من كبار حاخامات الحريديم في إسرائيل.

أما القضية الثانية تسمى "قضية بيت إسرائيل" حيث طلب يعقوب ليتسمان، حينما كان وزيرًا للصحة، من موظفين في وزارة الصحة بإخراج تصريح لأحد المقربين منه يسمح له بإعادة فتح مطعمه بعد إغلاقه لأسباب صحية .



َيشار إلى هناك توجه لدى الإدعاء العام الإسرائيلي يقضي بمثول ليتسمان أمام القضاء في القضيتين.



كما أن مسؤولين مطلعين على التحقيقات قالوا إن قضايا ليتسمان معقدة وليست بالبسيطة.