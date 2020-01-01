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حالة الطقس : أجواء شديدة الحرارة

الأربعاء 22 يوليو 2020 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء شديدة الحرارة


رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 3 -4 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق المنخفضة وتتجه للاعتدال في الجبال.

وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، مع هبات نشطة أحيانا.

ويوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 3 درجات.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق المنخفضة وتتجه للاعتدال في الجبال، وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا.

ويوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

ومع ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة ومعتدلة نسبيا إلى منعشة في الجبال.

وتكون الأجواء رطبة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية الى شمالية غربية، مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

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