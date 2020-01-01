سياسيون أوروبيون كبار يؤكدون الدعوة لدعم الأونروا

بروكسل /سما/

أعرب واحد وثلاثون سياسيا أوروبيا، عن دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأكد السياسيون في رسالة لهم، اليوم الثلاثاء، على الدور الهام الذي تلعبه الوكالة في منطقة تتسم بأنها مشتعلة للغاية، وقالوا: "في الوقت الذي تواصل فيه الأونروا مواجهة تحديات مالية وسياسية، فإن خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمات الأخرى المقدمة توفر لما مجموعه 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا القابلية للتنبؤ في بيئة غير مستقرة للغاية".

وتابعوا: "في منطقة تعج بالنزاعات، وتكافح الآن العواقب الصحية والاجتماعية الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، تبرز الأونروا كمصدر أساسي للاستقرار الإقليمي، وتمكنت الوكالة من العمل وبشكل سريع على تحويل الطريقة التي تعمل بها في الأسابيع الأولى للجائحة بهدف المساعدة في منع تفش مخيف للغاية وانتشار الفيروس في مخيمات لاجئي فلسطين المكتظة بالسكان، تم وبشكل كبير احتواء الفيروس بفضل التحول إلى التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد وإيصال الأغذية إلى البيوت".

وأضاف السياسيون في رسالتهم، "إلا أن الأونروا، والتي تم تجديد ولايتها لثلاث سنوات أخرى في كانون الأول الماضي بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعاني في حشد التمويل الذي تحتاجه لمواصلة تشغيل برامجها. وفي اجتماع جرى مؤخرا مع المانحين ومع الحكومات المستضيفة في اللجنة الاستشارية للوكالة، ناشد المفوض العام فيليب لازاريني الشماركين، من أجل الحصول على الدعم لما أسماه "مصدرا للاستقرار في منطقة تعاني من عدم استقرار كبير".

وأشاروا إلى أن الأونراو وحتى اليوم حصلت على تمويل وعلى تعهدات بالتمويل يمكنها من تغطية أقل من نصف موازنتها وأقل من 60% من خطة استجابتها لجائحة كوفيد-19، كما أنها تسلمت أقل من ذلك لموازناتها الطارئة، من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحادة في سوريا وغزة، وغالبا ما يعيش لاجئو فلسطين في حالة فقر مدقع.

والموقعون على الرسالة هم:

-موجينز ليكيتوفت، وزير الخارجية السابق بالدانمارك والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة.

-مارغوت والستروم، وزير الشؤون الخارجية السابق، السويد.

-هولغر ك. نيلسن، وزير الخارجية السابق، الدانمارك.

-بيرت كوندرز، وزير الشؤون الخارجية السابق، هولندا.

-إيركي توميوجا، وزير الخارجية السابق، فنلندا.

-جو كوستيلو، وزير الدولة السابق للتجارة والتنمية ورئيس لجنة الشؤون الأوروبية، إيرلندا.

-فرانكو فراتيني، وزير الخارجية السابق والمفوض الأوروبي، إيطاليا.

-غرو هارلم براندتلاند، رئيس الوزراء السابق، النرويج.

-يان إيلياسون، وزير الخارجية السابق ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق، السويد.

-لينا هيلم-والين وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء السابق، السويد.

-ديزموند سواين، وزير الدولة للتعاون الدولي السابق، المملكة المتحدة.

-ماري روبنسون، الرئيس السابق لإيرلندا والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

-هانز-غيرت بوتيرينج، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي.

-روبرت سيري، المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والرئيس الحالي لمركز يوبيس (UPEACE) في لاهاي.

-كريس باتين، نائب الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية.

-ويلي كلايس، وزير الخارجية السابق والأمين العام السابق لحلف الناتو، بلجيكا

-ميشلين كالمي-ري، وزير الخارجية السابق والمفوض الأوروبي، بلجيكا.

-إيراتو كوزاكو-ماركوليس، وزير الشؤون الخارجية السابق، قبرص.

-سارة تشامبيون، رئيس اللجنة المختارة للتنمية الدولية، المملكة المتحدة.

-ليليان بولمن، وزير التعاون الدولي السابق، هولندا.

-هيلاري بين، أمين سر التنمية الدولية السابق، المملكة المتحدة.

إيسبين بارث إيدي، وزير الخارجية السابق، النرويج.

-تيسا بلاكستون، وزير التتربية والتعليم السابق، المملكة المتحدة.

-لويزا مورغانتيني، نائب الرئيس السابق والرئيس السابق للجنة الخاصة بالتنمية في البرلمان الأوروبي، إيطاليا.

-كارلو سوماروجا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سويسرا.

-جون جينكينز، السفير السابق لدى سوريا وليبيا والعراق والعربية السعودية، والقنصل العام السابق في القدس، المملكة المتحدة.

-مارك أوتي، الممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بلجيكا.

-ستيفان فولي، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الجوار والتوسع، جمهورية التشيك.