اشتية يدعو لتحالف دولي يهدف لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

رام الله /سما/

دعا رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل تحالف دولي يهدف إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك لدى لقائه في مدينة رام الله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه.

وطالب اشتية اللجنة الرباعية الدولية بقيادة التحالف، والدعوة إلى مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف ويستند إلى القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وشدد على الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية وخطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".