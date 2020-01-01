غزة: قرار بتأخير دخول الصجف المحلية اليومية من الضفة 48 ساعة

غزة /سما/
أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، اتخاذ قرار يقضي بتأخير دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة إلى قطاع غزة على حاجز بيت حانون.
وأشار "معروف" في تصريح لوكالة الرأي إلى أنه سيتم تأخير وصول تلك الصحف لغزة لمدة ٤٨ساعة، مبيناً أنه تم إبلاغ إدارات تلك الصحف بالقرار اليوم.
وشدد على أن القرار يأتي بناءً على توصية اللجنة الطبية المختصة في ملف مواجهة فيروس "كورونا" وعملاً بما هو متبع من إجراءات مع كافة السلع والواردات إلى قطاع غزة.
ولفت إلى أن التأخير في المعبر هدفه ضمان عدم انتقال عدوى الفيروس إلى قطاع غزة، في ضوء زيادة وتيرة الإصابات في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الماضية.