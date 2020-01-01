غزة: قرار بتأخير دخول الصجف المحلية اليومية من الضفة 48 ساعة

غزة /سما/

أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، اتخاذ قرار يقضي بتأخير دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة إلى قطاع غزة على حاجز بيت حانون.

وأشار "معروف" في تصريح لوكالة الرأي إلى أنه سيتم تأخير وصول تلك الصحف لغزة لمدة ٤٨ساعة، مبيناً أنه تم إبلاغ إدارات تلك الصحف بالقرار اليوم.

وشدد على أن القرار يأتي بناءً على توصية اللجنة الطبية المختصة في ملف مواجهة فيروس "كورونا" وعملاً بما هو متبع من إجراءات مع كافة السلع والواردات إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن التأخير في المعبر هدفه ضمان عدم انتقال عدوى الفيروس إلى قطاع غزة، في ضوء زيادة وتيرة الإصابات في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الماضية.