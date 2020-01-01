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سلطات الاحتلال تستولي على 525 دونمًا من أراضي نحالين

الثلاثاء 21 يوليو 2020 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تستولي على 525 دونمًا من أراضي نحالين


بيت لحم /سما/

 أنهت إسرائيل اليوم الثلاثاء إجراءات تسجيل وضم 525 دونما، من أراضي بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم لصالح مجمع غوش عتصيون الاستيطاني.

وقال رئيس مجلس غوش عتصيون الاستيطاني شلومو نئمان: "إنه بعد 76 عاما انتهى إجراء طويل لتسجيل الأراضي باسم شركة هيمونوتا التي استحوذ عليها الصندوق القومي اليهودي قبل سبعة عقود"، مضيفا "هذا يوم تاريخي ومهم لغوش عتصيون".

ورفضت محاكم الاحتلال جميع الأوراق التي قدمها الفلسطينيون على مدار أعوام وتثبت ملكيتهم للأراضي، وسمحت بتسجيلها لملكية المستوطنين.

واعتبر داني عطار رئيس الصندوق القومي اليهودي الاستيلاء على أراضي البلدة بالتاريخي لأنه يسمح ببدء بناء مئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وتعقيبا على ذلك، قالت حركة "السلام الآن" أن الصندوق القومي اليهودي حول نفسه خلال السنوات الأخيرة إلى "الصندوق القومي اليهودي للمستوطنين".

وأضافت حركة السلام الآن وهي منظمة إسرائيلية يسارية غير حكومية، في بيان "من المؤسف أنه بدلا من الانخراط في تنمية دولة إسرائيل، فإنه يواصل الاستثمار في مشروع الاستيطان المثير للجدل".

وأوضحت " اختار الصندوق القومي اليهودي مرة أخرى خدمة المصلحة الضيقة لجمهور صغير بينما تدوس على حقوق الإنسان الأساسية للسكان الفلسطينيين".

#اسرائيل #بلدة نحالين #استيطان #مجمع غوش عتصيون الاستيطاني

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