البيت الأبيض: ترامب سيعلن أخبارا سارة خلال إفادات صحفية حول فيروس كورونا

واشنطن /سما/

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن الرئيس دونالد ترامب سيستأنف الإفادات عن فيروس كورونا، وسيركز على إنجازاته والتطورات الإيجابية المتعلقة بالعلاج واللقاحات.

وأضافت ماكناني في تصريح لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن الإفادات الصحفية قد تكون يومية، وستعقد عادة في الساعة الخامسة أو السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21.00 أو 22.00 بتوقيت غرينتش).

وصرحت ماكناني بأن ترامب يعتزم عندما يعود إلى المنصة للحديث عن فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 140 ألف أمريكي، "تلقي الأسئلة وإعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات وسبل المضي قدما بشأن هذا الفيروس وإبراز استجابتنا التاريخية أيضا. وفق (رويترز)

وفي وقت سابق اليوم قالت قناة "سي إن إن" الإخبارية إنه ليس واضحا ما إذا كان الدكتور أنتوني فاوتشي والدكتورة ديبورا بيركس المسؤولان في فريق العمل الذي يتصدى للمرض، سيحضران إفادة اليوم، علما أن نائب الرئيس مايك بنس الذي يقود فريق العمل، على سفر.

وفي السياق، قالت المتحدثة كايلي ماكناني إن البيت الأبيض لا يحجب التمويل لإجراء مزيد من الفحوص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

هذا، ويوشك الكونغرس حاليا على مناقشة مشروع قانون آخر لتحفيف آثار فيروس كورونا، ومد يد العون في مواجهة الجائحة وتخفيف الآلام الاقتصادية التي تسببت فيها.