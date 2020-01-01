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إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

الثلاثاء 21 يوليو 2020 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة


اديس بابا /سما/

أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت بخصوص أزمة سد النهضة، أعلن فيه انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، أشاد آبي أحمد بالجهود التي يقودها الاتحاد الافريقي لدعم الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان للتعامل مع الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وأعرب عن تقديره لتصميم الاتحاد الافريقي على حلول المشكلات الأفريقية بالآليات الاقليمية القائمة، مكررا التزام اثيوبيا بالاستمرار في الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر "آباي" دون ضرر كبير لمصر والسودان.

وأشار إلى انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار.

وأضاف أن الاجتماع الاستثنائي الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات اختتم بتوصل جميع الاطراف إلى تفاهم مشترك رئيسي يمهد الطريق لتحقيق اتفاق.

وأكد أنه بناء على ذلك وافقت مصر وإثيوبيا والسودان على إجراء مزيد من المناقشات الفنية حول الملء بقادة الاتحاد الإفريقي والمضي قدما من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.

"RT"

#اثيوبيا #مصر #سد النهضة

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