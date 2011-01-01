الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1203 إصابات بكورونا

القدس المحتلة /سما/

توفي 4 أشخاص وشُخصت 1,203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 30,488، بعد تعافي 22,647 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 53,559.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة انخفض إلى 256، منهم 77 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في انخفاض بلغ 2.5%، إذا كان عدد المرضى الموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي أمس، 80.

ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 424 حالة، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في زيادة تجاوزت الـ1%.

ويرقد في المشافي 673 مريضًا بكورونا، بينهم 129 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 29,815 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:44 من مساء اليوم، بلغ 17,121؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 1,854 إصابة، بعد إجراء 27,299 فحصا.