أبو العسل: إغلاق محافظة أريحا من مساء اليوم حتى صباح الخميس

أريحا /سما/

أعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، مساء اليوم الثلاثاء، اغلاق المحافظة بشكل شامل ومنع الدخول والخروج داخل المحافظة والمخيمات.

وأضاف أبو العسل عقب مؤتمر صحفي، أن الاغلاق يبدأ من الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى صباح يوم الخميس، مؤكدا ضرورة الالتزام بإلاجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء باغلاق المحافظات ومنع التنقل من مساء الخميس حتى صباح الأحد.

وشدد على أنه لن يجري التهاون مع كل من ينتهك الحظر الشامل، بهدف محاصرة الوباء وعدم حصول انتكاسة، وحتى تتمكن الطواقم الطبية والصحية من تتبع الخريطة الوبائية، منوها إلى أن عدد الاصابات بالمحافظة 144 مصابة مؤكدة.

وأوضح أبو العسل أنه يستثنى من ذلك الصيدليات، والمخابز، مشددا على ضرورة تعاون الجميع ووعي المواطنين للخروج من الجائحة والتي تهدد سلامة وصحة واقتصاد الوطن.