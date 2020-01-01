  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو العسل: إغلاق محافظة أريحا من مساء اليوم حتى صباح الخميس

الثلاثاء 21 يوليو 2020 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو العسل: إغلاق محافظة أريحا من مساء اليوم حتى صباح الخميس


أريحا /سما/

 أعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، مساء اليوم الثلاثاء، اغلاق المحافظة بشكل شامل ومنع الدخول والخروج داخل المحافظة والمخيمات.

وأضاف أبو العسل عقب مؤتمر صحفي، أن الاغلاق يبدأ من الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى صباح يوم الخميس، مؤكدا ضرورة الالتزام بإلاجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء باغلاق المحافظات ومنع التنقل من مساء الخميس حتى صباح الأحد.

وشدد على أنه لن يجري التهاون مع كل من ينتهك الحظر الشامل، بهدف محاصرة الوباء وعدم حصول انتكاسة، وحتى تتمكن الطواقم الطبية والصحية من تتبع الخريطة الوبائية، منوها إلى أن عدد الاصابات بالمحافظة 144 مصابة مؤكدة.

وأوضح أبو العسل أنه يستثنى من ذلك الصيدليات، والمخابز، مشددا على ضرورة تعاون الجميع ووعي المواطنين للخروج من الجائحة والتي تهدد سلامة وصحة واقتصاد الوطن.

#محافظ أريحا والأغوار #فيروس كورونا #اغلاق اريحا

الأكثر قراءة اليوم

العثور على سعودي متوفى ساجدا بعد فقدانه بالصحراء (شاهد)

شاهد: اجتماع قيادي بين حركتي حماس وفتح في غزة.. اليك تفاصيله

صحيفة: وزير الخارجية المصري ناقش مع الرئيس إعادة المفاوضات برعاية "الرباعية الدولة"

شاهد..بايدن يستشهد بحديث للنبي محمد ويحث المسلمين الأمريكيين لمساعدته على هزيمة ترامب

"هذا طلبنا الوحيد"... مصر تكشف لأول مرة سر تعنت إثيوبيا في مفاوضات "سد النهضة"

كوشنر: "صفقة القرن" لا تعطي نتنياهو حق التصرف كما يشاء

مدير الاعلام الحكومي بغزة يكشف موعد فتح معبر رفح

الأخبار الرئيسية

ترامب

مع سباق ترامب وبايدن: ما مدى خطورة تنفيذ إسرائيل لـ”الضم” على الثنائية الحزبية في أمريكا؟

وزيرة الصحة: لم نفقد السيطرة على الحالة الوبائية.. ونتوقع ازدياد انتشار كورونا مع عودة آلاف العمال

وزير الخارجية الإسرائيلي: ضم أجزاء من الضفة ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا..!

الصحة: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

تقرير اسرائيلي: اجتماع وزاري يناقش "ازدياد التحريض" ضد نتنياهو.. والشاباك يحذر..!