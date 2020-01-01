وزير الخارجية الإسرائيلي: ضم أجزاء من الضفة ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا..!

القدس المحتلة /سما/ (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، اليوم الثلاثاء، إن ضم أجزاء من الضفة الغربية “ليس مطروحا في الوقت الراهن على جدول الأعمال” في الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل موجة ثانية من تفشى فيروس كورونا.

وتأتي تصريحات أشكينازي بعد أن توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم خطته للضم، التي لطالما تحدث عنها بشكل علني، في أول تموز/ يوليو الجاري ، لكنه فشل في المضي قدما بها والتزم الصمت من حينها.

وأضاف أشكينازي في حوار مع صحيفة يديعوت أحرونوت “إننا قلنا قبل أول تموز/ يوليو إن هذا التاريخ ليس مقدسا، ولكن ما هو مقدس هو دولة إسرائيل وأمنها”.