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وزير الخارجية الإسرائيلي: ضم أجزاء من الضفة ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا..!

الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي: ضم أجزاء من الضفة ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا..!


القدس المحتلة /سما/ (د ب أ)

 قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، اليوم الثلاثاء، إن ضم أجزاء من الضفة الغربية “ليس مطروحا في الوقت الراهن على جدول الأعمال” في الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل موجة ثانية من تفشى فيروس كورونا.

وتأتي تصريحات أشكينازي بعد أن توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم خطته للضم، التي لطالما تحدث عنها بشكل علني، في أول تموز/ يوليو الجاري ، لكنه فشل في المضي قدما بها والتزم الصمت من حينها.

وأضاف أشكينازي في حوار مع  صحيفة يديعوت أحرونوت “إننا قلنا قبل أول تموز/ يوليو إن هذا التاريخ ليس مقدسا، ولكن ما هو مقدس هو دولة إسرائيل وأمنها”.

#غابي أشكينازي #الخارجية الاسرائيلية #مخططات الضم #اسرائيل #الضفة الغربية

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