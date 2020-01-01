الاحتلال يخطر بهدم غرفة سكنية ووقف العمل بمسكن قيد الإنشاء جنوب الخليل

الخليل /سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم غرفة سكنية ووقف العمل في مسكن قيد الإنشاء بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أم الخير بمسافر يطا، وسلمت المواطن سليمان الهذالين اخطارا بهدم غرفة سكنية من صفيح يقطنها مع عائلته، وتبلغ مساحتها 45 مترا مربعا.

وأوضح أن قوات الاحتلال سلمت المواطن جميل النجادة في خربة الدقيقة شرق يطا اخطارا بوقف العمل في مسكنه الذي ما زال قيد الانشاء وتبلغ مساحته 80 مترا مربعا.