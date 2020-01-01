جامعة بيرزيت تقدم منحًا دراسية لطلبة من مسافر يطا

رام الله /سما/

قررت جامعة بيرزيت توفير 20 منحة دراسية لطلبة الثانوية العامة من منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، تشمل 5 منح معيشية لسكن الطالبات، دعماً لتعليم أبنائنا وبناتنا من هيئات وقرى جنوب الخليل، لتعزيز وجودهم وتمكينهم من إكمال تعليمهم الجامعي.

وقال رئيس الجامعة عبد اللطيف أبو حجلة "إن مبادرة الجامعة هي في صلب رسالتها الوطنية والأكاديمية، ففي خضم تحديات حياتنا الفلسطينية، نحن بحاجة إلى تقديم دعم ملموس لأبناء شعبنا في المناطق الأقل حظّاً والتي تواجه خطر الاستيطان كل يوم وكل ساعة. وهذا الدعم للطلبة غير المقتدرين القاطنين في مسافر يطا هو جزء من عملنا في الدفاع عن حق الطلبة الفلسطينيين في الحصول على تعليم عالٍ في وطنهم وبين أهلهم وعلى أرضهم. ومن حق بناتنا وأبنائنا خوض تجربة جامعية تربط بين الطلبة الفلسطينيين من القرى والبلدات والمدن في فضاء من الحرية الفكرية والأكاديمية في جامعة بيرزيت. وما نقدمه هو مساهمة بسيطة من أجل مستقبل أفضل وعيش حر كريم".