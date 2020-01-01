  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة بيرزيت تقدم منحًا دراسية لطلبة من مسافر يطا

الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيرزيت تقدم منحًا دراسية لطلبة من مسافر يطا


رام الله /سما/

قررت جامعة بيرزيت توفير 20 منحة دراسية لطلبة الثانوية العامة من منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، تشمل 5 منح معيشية لسكن الطالبات، دعماً لتعليم أبنائنا وبناتنا من هيئات وقرى جنوب الخليل، لتعزيز وجودهم وتمكينهم من إكمال تعليمهم الجامعي.

وقال رئيس الجامعة عبد اللطيف أبو حجلة "إن مبادرة الجامعة هي في صلب رسالتها الوطنية والأكاديمية، ففي خضم تحديات حياتنا الفلسطينية، نحن بحاجة إلى تقديم دعم ملموس لأبناء شعبنا في المناطق الأقل حظّاً والتي تواجه خطر الاستيطان كل يوم وكل ساعة. وهذا الدعم للطلبة غير المقتدرين القاطنين في مسافر يطا هو جزء من عملنا في الدفاع عن حق الطلبة الفلسطينيين في الحصول على تعليم عالٍ في وطنهم وبين أهلهم وعلى أرضهم. ومن حق بناتنا وأبنائنا خوض تجربة جامعية تربط بين الطلبة الفلسطينيين من القرى والبلدات والمدن في فضاء من الحرية الفكرية والأكاديمية في جامعة بيرزيت. وما نقدمه هو مساهمة بسيطة من أجل مستقبل أفضل وعيش حر كريم".

#جامعة بيرزيت #منح دراسية

الأكثر قراءة اليوم

العثور على سعودي متوفى ساجدا بعد فقدانه بالصحراء (شاهد)

نيويورك ماغازين: هل ستشن إسرائيل حربا مفاجئة ضد طهران في أكتوبر؟

صحيفة: وزير الخارجية المصري ناقش مع الرئيس إعادة المفاوضات برعاية "الرباعية الدولة"

شاهد..بايدن يستشهد بحديث للنبي محمد ويحث المسلمين الأمريكيين لمساعدته على هزيمة ترامب

كوشنر: "صفقة القرن" لا تعطي نتنياهو حق التصرف كما يشاء

مدير الاعلام الحكومي بغزة يكشف موعد فتح معبر رفح

"هذا طلبنا الوحيد"... مصر تكشف لأول مرة سر تعنت إثيوبيا في مفاوضات "سد النهضة"

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية الإسرائيلي: ضم أجزاء من الضفة ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا..!

الصحة: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

تقرير اسرائيلي: اجتماع وزاري يناقش "ازدياد التحريض" ضد نتنياهو.. والشاباك يحذر..!

11

شاهد: اجتماع قيادي بين حركتي حماس وفتح في غزة.. اليك تفاصيله

الشاباك يزعم :اعتقال خلية للجبهة للشعبية بالضفة خططت لتنفيذ عمليات وأسر جنود