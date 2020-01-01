محافظ سلفيت: من لا يلتزم بالحجر المنزلي يعرض نفسه للعقوبة

سلفيت /سما/

قرر محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل اليوم الثلاثاء، فرض العقوبة على كل من لا يلتزم بالحجر المنزلي الالزامي.

ووفق القرار الذي نشرته محافظة سلفيت، فإن اي شخص يخضع للحجر المنزلي ولا يلتزم، سيتم اخضاعه للحجر الالزامي وسيعرض نفسه للعقوبة وفق القانون ولن يتم التهاون في هذه المسألة اطلاقا.

وكان كميل قرر اغلاق قرية كفل حارس لمدة ثلاثة ايام لاجراء الفحوص للمخالطين الذين يجب ان يخضعوا لحجر مشدد في بيوتهم وعدم مخالطة احد طوال فترة الحجر وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يخضع للحجر ولا يلتزم بذلك.

واعلن محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل عن تسجيل اصابة جديدة من المخالطين في قرية كفل حارس وكان يجب ان يخضع للحجر وتبين انه لم يلتزم وخالط عددا كبيرا انطلاقا من قناعته ان المصاب الذي خالطه غير مصاب.

وتابع، لقد كان المصاب الجديد قد سحبت منه عينة سابقا وكانت نتيجة الفحص سلبية اي غير مصاب الا انه وبعد سحب عينته بالامس ظهر انه مصاب وهذا امر طبيعي ولهذا عندما يتم الحجر لمدة اسبوعين للتأكد فقد لا يظهر الفيروس بالبداية ويظهر خلال الاسبوعين.

في حين، أعلن كميل كذلك عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية رافات لامرأة عمرها 65 عاما مخالطة لمصابين وكانت ملتزمة بالحجر.