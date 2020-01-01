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مصلحة السجون الإسرائيلية: إجراء 8600 فحص كورونا لأسرى وسجانين

الثلاثاء 21 يوليو 2020 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصلحة السجون الإسرائيلية: إجراء 8600 فحص كورونا لأسرى وسجانين


القدس المحتلة /سما/

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها أجرت أكثر من 8600 فحص لأسرى وسجانين في السجون التابعة لها.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مكتب الناطق بلسان مصلحة السجون، بأن المصلحة أعدت خطّة عمل لمنع دخول فيروس كورونا إلى المعتقلات والسجون "الأمنيّة"، حيث يتمّ طوال الوقت توزيع مواد التنظيف، والصابون والكمامات الواقية على الأسرى في جميع المعتقلات والسجون.

ومن بين الإجراءت التي أوضحتها أنه يتم التشديد على التقيّد بشكل دائم بالإرشادات الصحية ووضع الكمامات من قبل السجانين والأسرى في الأجنحة وفي الأماكن العامة، حيث توزع عليهم كمّامات متعدّدة الاستعمال يمكن غسلها وموادّ تنظيف وصابون لجميع الغرف.
وأضاف مكتب مصلحة السجون أنه إلى جانب الاستعدادات اللوجستية، يقوم الجهاز الطبي التابع لمصلحة السجون بإجراء فحوصات مسحية يومية للأسرى وطاقم العاملين، وتم حتى الآن إجراء أكثر من 8600 فحص، مشيرا إلى أن كل أسير أو عضو طاقم يُشتبه بإصابته أو بوجوده بقرب شخص تم التحقق من إصابته، يتم عزله وفحصه وفقا لتوجيهات وزارة الصحة.

وأوضح أنه مع انتهاء سريان مفعول أنظمة الطوارئ في إسرائيل في شهر حزيران وفتح السجون بشكل مدروس، تم السماح بالزيارات العائلية من المناطق المصرح بها فقط، وضمن قيود وتعليمات وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

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