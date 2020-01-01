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غنام تبحث مع وزير الحكم المحلي تعزيز دور الهيئات المحلية في لجان الطوارئ

الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام تبحث مع وزير الحكم المحلي تعزيز دور الهيئات المحلية في لجان الطوارئ


رام الله /سما/

بحثت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، مع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتعزيز دور الهيئات المحلية في لجان الطوارئ التابعة للمحافظة.
وأشادت غنام خلال لقائها الوزير الصالح، اليوم الثلاثاء، بمقر المحافظة، بالجهود التي تبذلها وزارة الحكم المحلي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا، معربة عن تقديرها لجهود كافة الطواقم الفنية والإدارية في مديرية الحكم المحلي برام الله والبيرة التي تعمل بكفاءة ومهنية عالية وبالتنسيق مع جميع البلديات والهيئات المحلية.

وأكدت ضرورة التكامل بين كافة مؤسساتنا للخروج من الأزمة الحالية بأقل الأضرار، لافتة إلى أن المحافظة تفتخر بحالة الانسجام والشراكة بين كافة مؤسساتها خدمة للمواطن.

وشددت على أن المحافظة على استعداد دائم للتعاون مع كافة الجهات من أجل خدمة مواطنينا، موجهة تحياتها لكافة الطواقم العاملة في الميدان التي تواصل الليل بالنهار للحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا.

من جهته، عبر الصالح عن شكره للمحافظ غنام على الجهود التي تبذلها في خدمة المواطنين، مشيدا بالعلاقة المميزة مع محافظة رام الله والبيرة على الصعد كافة.

#محافظ رام الله #كورونا #ليلى غنام #لجان الطوارئ #الهيئات المحلية

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