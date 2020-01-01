محافظ اريحا والأغوار: الاحتلال ينفذ خطوات الضم على أرض الواقع

أريحا /سما/

قال محافظ اريحا والأغوار جهاد أبو العسل إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ خطوات ضم الأغوار الفلسطينية على أرض الواقع، من خلال سرقة المياه وتدمير الآبار الزراعية، وتجريف الأراضي الزراعية، والتهجير القسري للتجمعات السكانية.

جاء ذلك خلال لقائه قائد البعثة الأمنية الكندية في فلسطين العميد جونوا بوشيه، والقائد السابق للبعثة العميد بيتر سكوت، في مقر المحافظة بمدينة أريحا، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الضم هو نسف لحل الدولتين، ونهب خيرات وثروات المنطقة وأراضيها الزراعية المميزة، وقتل للحق الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، حيث ستصبح دولة "بانتوستونات".

وأشاد أبو العسل بموقف كندا الرافض لعملية الضم، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.