  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير المحرر أبو عاهور: كنا نفتقد لأدنى الخدمات الطبية داخل السجن

الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير المحرر أبو عاهور: كنا نفتقد لأدنى الخدمات الطبية داخل السجن


رام الله /سما/

قال الأسير المحرر المريض نضال أبو عاهور الذي أطلق سراحه من سجون الاحتلال، أمس الاثنين، والذي يعاني من فشل كلوي ومن السرطان، إنه كان يعاني أوضاعا صحية صعبة داخل سجن "الرملة" ولم تقدم له الأدوية اللازمة لحالته الصحية.

وبحسب الوكالة الرسمية، أضاف أبو عاهور، "كنت أنا و22 مريضا آخر في القسم داخل السجن نعاني من أمراض مختلفة، ونحرم من العلاج المطلوب، وكان العلاج الوحيد حبة دواء مسكنة فقط".

وتابع أن الاحتلال كان "يتعمد تأخير موعد غسيل الكلى، فبدلا من أن يكون الحادية عشرة صباحا يؤخر الموعد إلى ساعات متأخرة من الليل، وأحيانا عند منتصف الليل ليمتد حتى الرابعة فجرا، على أن أقوم أنا بذلك دون مساعدة".

وقال "خرجت من السجن بعد أن تدهورت صحتي، ولا يعتقد أحد أنني سعدت بالإفراج عني، لأن الأمر يتعلق بآخرين ما زالوا يكابدون معاناة السجن وعذاب السجان، ومنهم من هو محكوم بالمؤبد ويعاني أمراضا خطيرة".

وأكد أن رسالة الأسرى التي حملوه إياها بأن "لا تتركوا الأسرى يعانون وحدهم، وأن المطلوب الاهتمام بهم أكثر من خلال إيصال صوتهم للعالم، وفضح انتهاكات الاحتلال اليومية بحقهم، والتي تخالف كل القوانين والأعراف الدولية".

#الاسير ابو عاهور #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات تتعلق بالرواتب والمساعدات ودور الحضانة والتقاعد..

العثور على سعودي متوفى ساجدا بعد فقدانه بالصحراء (شاهد)

تفاصيل الجلسة السرية المنعقدة لأول مرة في تاريخ البرلمان: تفويض الجيش المصري بالتدخل العسكري بليبيا

"شكري حمل رسالة من السيسي".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع وزير خارجية مصر

نيويورك ماغازين: هل ستشن إسرائيل حربا مفاجئة ضد طهران في أكتوبر؟

شاهد..بايدن يستشهد بحديث للنبي محمد ويحث المسلمين الأمريكيين لمساعدته على هزيمة ترامب

كوشنر: "صفقة القرن" لا تعطي نتنياهو حق التصرف كما يشاء

الأخبار الرئيسية

تقرير اسرائيلي: اجتماع وزاري يناقش "ازدياد التحريض" ضد نتنياهو.. والشاباك يحذر..!

11

شاهد: اجتماع قيادي بين حركتي حماس وفتح في غزة.. اليك تفاصيله

الشاباك يزعم :اعتقال خلية للجبهة للشعبية بالضفة خططت لتنفيذ عمليات وأسر جنود

صحيفة: وزير الخارجية المصري ناقش مع الرئيس إعادة المفاوضات برعاية "الرباعية الدولة"

وفاة مواطن وتسجيل 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين