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هيئة الأسرى: إدارة "عوفر" تعزل الأسيرين المضربين شحادة وغنيمات في زنازين مليئة بالحشرات

الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: إدارة "عوفر" تعزل الأسيرين المضربين شحادة وغنيمات في زنازين مليئة بالحشرات


رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجن "عوفر" تواصل عزل الأسيرين المضربين عن الطعام عدي شحادة وفادي غنيمات، في زنازين تفتقر لكافة الاحتياجات الآدمية، ومليئة بالحشرات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأسيرين شحادة وغنيمات، معتقلان في زنازين ضيقة وجدرانها خشنة ورائحتها نتنة، ومليئة بالحشرات والسحالي ودودة "البزاقة" والصراصير، كما يتعرضون لأسوء أنواع المعاملة من قبل الإدارة والسجانين والتهديد الدائم والضغط عليهم لفك إضرابهم عن الطعام.

وبينت الهيئة أن الأسير عدي شحادة (24 عاماً) من مخيم الدهيشة في  بيت لحم، مضرب عن الطعام منذ (29) يوماً رفضاً لاعتقال الإداري، فيما يواصل الأسير فادي غنيمات من بلدة صوريف في الخليل، إضرابه عن الطعام منذ (28) يوماً، ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 28  أيلول 2019.

وأكدت أن علامات التعب والإعياء الشديد بدأت تظهر على الأسيرين، وفقدا الكثير من وزنهما، وهددا بالامتناع عن شرب المياه خلال الأيام المقبلة.

#هيئة الاسرى #سجون الاحتلال #عزل

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