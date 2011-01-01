"ثوري فتح": سياسة الحكومة الإسرائيلية لن تثني مناضلينا عن تصديهم لهذه السياسة

رام الله /سما/

قالت أمانة سر المجلس الثوري إن سياسة وعقلية الحكومة الإسرائيلية اليمينية العنصرية التي تمارسها بحق كوادر حركة فتح في القدس، عاصمة دولة فلسطين، وفي مقدمتهم عضو المجلس الثوري، ومحافظ القدس عدنان غيث، من خلال عمليات الاعتقال المتكررة والإبعاد له ولكوادر أخرى، لن تثني مناضلينا عن مقاومتهم وتصديهم لهذه السياسة الممنهجة لعزل القدس.

وأضافت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن حركة فتح ستبقى وفية للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية.

وأكدت أن مواصلة الحراك الشعبي والإعلامي بات ضرورة ملحة لفضح هذه الممارسات العنصرية بالقدس، ولحماية شعبنا وأرضنا ومناضلينا.

وطالبت أمانة سر المجلس الثوري كافة المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين أخذ دورها في ردع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، لأنها ستقود المنطقة إلى صراع لا أحد يمكن له أن يتنبأ بعواقبه.