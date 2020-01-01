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الدفاع الروسية تعلن عن جاهزية أول لقاح روسي ضد كورونا

الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع الروسية تعلن عن جاهزية أول لقاح روسي ضد كورونا


موسكو /سما/

 أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، "أن أول لقاح روسي ضد فيروس كوورنا (كوفيد-19)، الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غيمالي" للبحوث، بات جاهزا".

وأوضح تساليكوف، في تصريح صحفي: أن مختصين عسكريين وعلماء قد أجروا تقييمات نهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد، والمتطوعون الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير، وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى هذا الفيروس بات جاهزا".

يشار إلى أن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية كان قد أعلن أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية في 30 يونيو الماضي، وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز "غيمالي" بالتعاون مع "معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48" التابع لوزارة الدفاع.

ويوم أمس أعلنت الوزارة، عن اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.

#فيروس كورونا #لقاح #علاج كورونا #روسيا

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